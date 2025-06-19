Libya, Yunanistan'ın Hidrokarbon İhalesini Reddetti

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Yunanistan'ın Girit adası güneyindeki ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ihalesine çıkmasını Libya'nın egemenlik haklarının ihlali olarak nitelendirdi ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ihalesine çıkmasını " Libya'nın egemenlik haklarının ihlali" olarak niteledi.

UBH Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın 12 Haziran'da Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde Girit adasının güneyinde Libya ile ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ve işletme konusunda yaptığı ihale çağrısına ilişkin yapılan duyurudan derin endişe duyulduğu belirtildi.

Uluslararası hukuka saygının öneminin vurgulandığı açıklamada "Bakanlık, bu adımların Libya'nın egemenlik haklarının açık bir ihlali olduğunu teyit eder, uluslararası hukuk kurallarına saygılı bir ön yasal çerçeve olmaksızın bu alanlarda herhangi bir arama veya sondaj faaliyetine karşı tam çekincesini ve açık itirazını ifade etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yunan makamlarının Libya'nın çekince ve itirazını, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göz önüne alarak sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Yunanistan'dan "adil ve hakkaniyetli çözümlere ulaşmak için uluslararası hukuk kurallarına dayalı, tüm tarafların çıkarlarını gözeten yapıcı diyalog ve müzakereleri benimsemesi" talep edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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