Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede petrol üretiminin artırılabileceğini açıkladı - Haberler

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, gerekli altyapı imkanlarının sağlanması halinde petrol üretimini artırabileceklerini açıkladı.

NOC'un Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mustafa Sanallah'ın İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından Sorrento şehrinde düzenlenen "Akdeniz'de Yeni Bir Jeopolitik, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Dönem İçin Avrupa Stratejisi" başlıklı foruma katıldığı belirtildi.

Sanallah, forumda yaptığı konuşmada, Libya'nın Avrupa'ya güvenli bir şekilde petrol ve doğal gaz sağlama kapasitesi olduğunu ifade ederek, "Küresel enerji krizi devam ederken bu konuda en güvenilir yatırım noktası Libya." ifadelerini kullandı.

Libya'nın Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olduğuna dikkati çeken Sanallah, gerekli altyapı imkanlarının sağlanması halinde petrol üretimini artırabileceklerini kaydetti.

Öte yandan Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, 10 Mayıs'ya yaptığı açıklamada ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkanının olmadığını söylemişti.