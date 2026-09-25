Libya Ulusal Ordu Komutan Yardımcısı Hafter, BAE'de Libya'ya destek sözü aldı

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Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordu'nun Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan ile iki ülke ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordu Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saddam Hafter, Abu Dabi'de Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Libya ve BAE arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.

Hafter'in görüşmede, BAE'nin Libya'ya yönelik destekleyici tutumunu takdir ettiğini belirttiği, Al Nahyan'ın ise ülkesinin Libya'ya olan desteğini sürdüreceği taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA