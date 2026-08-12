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Dibeybe: Petrol tesislerine İHA saldırıları karşılıksız kalmayacak

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Libya Başbakanı Dibeybe, Zaviye Petrol Kompleksi'ne İHA ile düzenlenen saldırıları 'ciddi suç' olarak nitelendirip sorumluların hesap vereceğini söyledi. Petrol kurumu 5. saldırıyı doğrularken BM çatışmaların durdurulmasını istedi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Zaviye Petrol Kompleksi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların "karşılıksız kalmayacak ciddi bir suç" olduğunu belirtti.

Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, petrol ve sanayi tesislerinin İHA'larla hedef alınmasının ülkenin güvenliği ve ekonomisine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu ifade etti.

Saldırıların kaynağının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını aktaran Dibeybe, sorumluların tespit edilerek hesap vereceklerini kaydetti.

Dibeybe, "(İHA'lar ile düzenlenen saldırılar) Ciddi bir suç. Petrol tesislerine saldırılar karşılıksız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu da Zaviye Petrol Kompleksi'nin son günlerde 5'inci kez İHA saldırısına uğradığını, son saldırıda bir yakıt tankında yangın çıktığını ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Zaviye ve Surman kentlerinde devam eden çatışmaları kınayarak taraflara çatışmaları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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