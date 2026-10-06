Libya Temsilciler Meclisi, itirazlara rağmen Salihin Abdunnebi'yi başkan seçti

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Libya Temsilciler Meclisi, 2014'ten bu yana Meclise başkanlık eden Akile Salih'in itirazlarına rağmen düzenlenen tartışmalı oturumda Salihin Abdunnebi'yi yeni Meclis Başkanı seçti.

Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkan Yardımcısı Misbah Duma başkanlığında Meclis Başkanlığı Divanı seçimi gerçekleştirildi.

Salihin Abdunnebi'nin Temsilciler Meclisi Başkanı seçildiği oturuma katılan milletvekili sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Seçimde, milletvekili Tarık el-Eşter ile mevcut Başkan Yardımcısı Misbah Duma'nın da Meclis Başkan Yardımcılığına getirildiği aktarıldı.

Öte yandan, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, yayımladığı mesajla yeni Meclis Başkanı Abdunnebi'yi desteklediğini açıkladı.

Meclise 12 yıldır başkanlık eden Akile Salih'ten itiraz

Libya Temsilciler Meclisine 2014'ten bu yana başkanlık eden Akile Salih, yazılı bir açıklamayla oturumun sonuçlarına itiraz etti.

Salih, üyelerden bir grubun gerçekleştirdiği toplantının gayriresmi olduğunu savunarak, "Yapılan oturum Temsilciler Meclisinin resmi bir oturumu olarak kabul edilmiyor ve herhangi bir hukuki geçerliliği bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de Anayasa Beyannamesi gereğince Meclis Başkanının istifa etmediği sürece görevine devam edeceğini belirtmişti.

Başkanlık Divanının görev süresi kuralı değiştirilmişti

Temsilciler Meclisinden dün yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Misbah Duma başkanlığında Bingazi'de toplanan meclisin 102 üyeden 98'inin onayıyla Meclis Başkanlık Divanının her yıl yeniden seçilmesini kararlaştırdığı bildirilmişti.

Kabul edilen tüzük gereği Başkanlık Divanının görev süresinin seçildiği tarihten itibaren 12 ay olduğu ve bu sürenin sonunda görevinin otomatik olarak sona ereceği, kural değişikliğinin ardından ise en geç 7 gün içinde yeni divanın seçileceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA