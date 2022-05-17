Libya Savunma Bakanlığı: Silahlı grup kargaşa çıkarmak için Trablus'a sızmaya çalıştı - Haberler

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Savunma Bakanlığı, "yasa dışı silahlı bir grubun kargaşa çıkarmak için başkent Trablus'a sızmaya çalıştığını" bildirdi.

Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa'nın, Trablus'a gelmesinin ardından UBH taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yasa dışı silahlı bir grup, kargaşa çıkarmak için silah kullanarak, vatandaşların güvenliğini ve selametini gözetmeden, panik ve endişeye neden olarak başkente sızma girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Askeri ve güvenlik birimlerinin, bu kargaşayı önlemek ve başkentte istikrarı yeniden sağlamak için sıkı önlemler aldığı kaydedilen açıklamada, söz konu önlemlerin "silahlı grubun geldikleri gibi kaçmalarına" neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "bir siyasi parti gündemiyle desteklenen bu çocukça sürecin, insani ve maddi kayıplara yol açtığı; devlet kurumlarının hala bu kayıpları sona erdirmeye ve gidermeye çalıştığı" ifade edildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, "vatandaşların güvenliğine ve canına kim zarar vermeye tevessül ederse demir bir yumrukla karşılaşacağı; bu korkakça eyleme katılan herkesin kim olursa olsun yakalanacağı" vurgulandı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin şubat ayında Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında başkent Trablus'a geldiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma çıkmıştı.

Başağa, başkent Trablus'a geldikten sonra yaşanan silahlı çatışmalar üzerine kentten ayrılmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlanan 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.