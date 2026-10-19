Libya'nın Zaviye kentinde silahlı grubun kampında havan patladı, 6 kişi öldü

Libya'nın Zaviye kentinde silahlı grubun kampında havan patladı, 6 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libya medyasında yer alan haberlere göre, Zaviye kentinin Harşa bölgesinde silahlı bir gruba ait askeri kampta eğitim sırasında havan topu patladı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda kişi yaralanırken yaralılar Surman kentindeki devlet hastanesine kaldırıldı.
Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde silahlı bir grubun karargahında havan topunun patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü belirtildi.
Libya medyasında yer alan haberlerde, Zaviye kentinin Harşa bölgesinde silahlı bir gruba ait askeri kampta eğitim sırasında havan topunun patladığı bildirildi.
Haberlerde patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Patlamada yaralananların Surman kentindeki devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA