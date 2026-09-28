Libya'nın güneyindeki Tragan'da şiddetli yağışta çatı çöktü, bir kişi öldü

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Libya'nın güneyinde şiddetli yağışlar nedeniyle evinin çatısı çöken bir kişinin öldüğü bildirildi.

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Ambulans Biriminden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Tragan bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle bir evin çatısının çöktüğü belirtildi.

Evdeki bir kişinin çatının çökmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan ülkenin güneybatısındaki Ubari kentinde de dün, şiddetli yağmurların ardından oluşan gölette oynayan 8 yaşında bir çocuğun boğulduğu aktarıldı.

Libya Meteorolojisi 26 Eylül'de, ülkenin orta kesimlerinde şiddetli yağmur uyarısında bulunmuş, Veddan, Sukne ve Hun kentlerinde zorunlu durumlar dışında evden çıkılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA