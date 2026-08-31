Libya'da geniş çaplı elektrik kesintisi

Libya'nın başkenti Trablus dahil Tunus sınırına kadar batıdaki kentlerin çoğunda genel elektrik kesintisi yaşandı.

Libya Genel Elektrik Şirketinden yapılan açıklamada, kesintinin Misrata ve Humus ile Bi'r el-Ganem ve Ruveys hatlarındaki devre kesicilerin ani arızası nedeniyle gerçekleştiği duyuruldu.

Kesintinin dışarıdan müdahaleyle gerçekleşmiş olabileceği kaydedilen açıklamada teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan teknik soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı, ihmalin tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Libya genelinde yaklaşık 3 aydır günlük 4 ila 10 saat süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülkede son dönemde elektrik santrallerine ve petrol tesislerine yönelik sabotajlar düzenleniyor.

Zaviye kentinde ağustos ayının başlarında elektrik santraline silahlı gruplar kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve enerji tesisi tamamen yanarak hizmet dışı kalmıştı.

Kaynak: AA