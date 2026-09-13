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Libya’nın başkenti Trablus’ta yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında öğretmenler greve gitti

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Libya’nın başkenti Trablus’ta yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında öğretmenler maaşlarının artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında öğretmenler maaşlarının artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

Trablus'ta öğretmenler birçok okul ve eğitim kurumu önünde taleplerinin yerine getirilmesi için gösteri düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Denetleme Müdürlüğü önünde gösteri düzenleyen öğretmenler, taleplerinin yer aldığı yazılı açıklamayı okudu.

Öğretmenler, maaşlarının birleşik bir sistem üzerinden artırılmasını ve ödenmemiş, bekletilen maaşların bir an önce ödenmesini talep etti.

Ayrıca, ek ders ücretlerinin ödenmesi ve öğretmenlere sağlık sigortası yapılması istendi.

Grevin öğretmenlerin talepleri yerine getirilinceye kadar sürdürüleceği kaydedildi.

Trablus Öğretmenler Sendikası dün sosyal medya hesabından grev çağrısında bulunmuştu. Başkentte birçok eğitim öğretim kurumunda öğretmenlerin grevi nedeniyle eğitime başlanamadı.

Kaynak: AA
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