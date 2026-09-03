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Trablus'ta Petrol Depolarına İHA Saldırısı

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- Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı, ekiplerin bölgenin güvenliğini sağladığı belirtildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta petrol tanklarının bulunduğu bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Pazarlama Şirketinden yapılan açıklamada, Trablus'ta havaalanı yolu üzerindeki petrol deposunun tanklarına İHA ile düzenlenen saldırının kınandığı ifade edildi.

Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarılan açıklamada, ilgili ekiplerin bölgenin güvenliğini sağladığı belirtildi.

Petrol tesisleri ve depolarının korunmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.

Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde de ağustos ayının başında petrol tesislerine silahlı gruplar tarafından kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlenmiş, bir petrol deposundaki dizel tankında yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA
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