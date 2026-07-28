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Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları sürüyor

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Libya'nın başkenti Trablus'ta, günlük elektrik kesintilerini protesto eden göstericiler, petrol şirketleri ve devlet binaları önünde moloz yığınları dökerek sivil itaatsizlik yapıyor. Yaklaşık bir aydır süren kesintiler, 45 derecelik sıcaklarda hayatı zorlaştırıyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta ülke genelindeki günlük elektrik kesintilerine yönelik protestolar devam ediyor.

Başkentin Zahra bölgesinde elektrik kesintilerini protesto eden yüzlerce gösterici Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı şirketlerin binaları önünde toplandı.

Göstericiler şirketlerin girişlerinin önüne kamyonlarla moloz yığınları dökerek sivil itaatsizlik ilan ettiklerini belirtti.

Trablus'un çeşitli bölgelerinde dün de gösteriler düzenlenmiş, Dışişleri Bakanlığı, Libya Ulusal Televizyonu ve Libya Posta ve Telekomünikasyon Şirketi binalarının önlerine kamyonlarla moloz yığınları dökülerek giriş ve çıkışlar engellenmişti.

Libya genelinde çeşitli kentlerde yaklaşık bir aydır günlük 4 ile 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaştığı ülkede elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketini sorumlu tutmuştu.

Dibeybe, şirketi denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA
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