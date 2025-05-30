Libya'nın başkenti Trablus'ta çeşitli gruplar hükümet karşıtı gösteri düzenledi

Libya'nın başkenti Trablus'ta çeşitli gruplar hükümet karşıtı gösteri düzenledi
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Libya'nın başkenti Trablus'ta son dönemde yaşanan olayların ardından çeşitli grupların hükümet karşıtı gösterileri cuma günleri azalarak devam ediyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta son dönemde yaşanan olayların ardından çeşitli grupların hükümet karşıtı gösterileri cuma günleri azalarak devam ediyor.

Başkentin Suk el-Cuma bölgesinde etkin sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Şehitler Meydanında yüzlerce kişi toplandı.

"Biz halkız, meşru olan biziz, halkın dışında meşru olan yoktur." yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, kırmızı kartlar çıkararak hükümet karşıtı sloganlar attı.

Yaklaşık 500 göstericinin toplandığı meydanda güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı görüldü.

Trablus'ta hükümet güçleriyle çeşitli silahlı gruplar arasında 14 Mayıs'ta varılan ateşkesin ardından farklı günlerde hükümet karşıtı ve destekçisi gruplar gösteri düzenlemeye devam ediyor.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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