Haberler

Libya, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini şiddetle kınadığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya, İsrail'in Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Kıyamet Kilisesi'ne yönelik ihlallerini şiddetle kınayarak, ibadet özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası toplumu ihlalleri durdurmaya davet etti.

Libya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini şiddetle kınadığını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirmeye ve yeni bir statü dayatmaya yönelik tüm girişimlerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Libya'nın Mescid-i Aksa ve Kıyame Kilisesini hedef alan ihlalleri şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, ibadet özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve kutsal mekanlara sınırsız erişiminin sağlanmasının gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplum sorumluluklarını üstlenmeye ve ihlalleri durdurmaya, kutsal mekanları korumaya ve ibadet edenlerin onurunu ve haklarını güvence altına almak için derhal harekete geçmeye çağrıldı.

Açıklamada ayrıca, Libya'nın Filistin halkının haklarına; özellikle de Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız devletlerini kurma hakkına olan sarsılmaz desteği teyit edildi.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almış ancak Mescid-i Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

