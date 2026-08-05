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Libya'da silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 8 ölü

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Libya'nın batısındaki Surman ve Zaviye kentlerinde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Kızılay, insani koridor açılması çağrısı yaptı.

Libya medyası, ülkenin batısındaki Surman ve Zaviye kentlerinde silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 8 kişinin öldüğünü duyurdu.

Libya medyasında yer alan ve sağlık çalışanlarına dayandırılan haberlerde, Surman ve Zaviye'deki çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Başkent Trablus'un yaklaşık 70 kilometre batısındaki Surman kentinde sabahın erken saatlerinde silahlı gruplar arasında çatışma çıkmıştı.

Libya Kızılayı Surman Şubesinden yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı ve çatışan taraflara "acil durum ekiplerinin hareket özgürlüğü için güvenli insani koridorlar açmaları" çağrısı yapılmıştı.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Biriminden yapılan açıklamada da başkentin 50 kilometre batısındaki Zaviye kentinde çatışmalar nedeniyle vatandaşların sahil yolunu kullanmaması uyarısında bulunulmuştu.

Silahlı gruplar arasındaki çatışmaların nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA
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