Haberler

Libya Kültür Bakanı Tugi, Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Libya Kültür Bakanı Tugi, Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Trablus'taki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek iki ülke arasındaki kültürel işbirlikleri ve YEE'nin Libya'daki faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşme esnasında Türkçe dil eğitiminin önemine vurgu yapıldı.

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

Başkent Trablus'taki YEE merkezinde Tugi'yi, YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini temsilen İlke Tanlay karşıladı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kültürel işbirlikleri ile YEE'nin Libya'daki faaliyetleri ele alındı.

YEE Trablus Koordinatörü Özdemir, görüşmenin ardından AA muhabirine, Kültür Bakanı Tugi'nin YEE'nin Trablus'taki faaliyetlerinden övgüyle söz ettiğini söyledi.

Görüşmede, Türkiye ve Libya arasında geçen yıl nisan ayında kültür ve sanat alanında imzalanan mutabakat muhtırasının gözden geçirildiğini aktaran Özdemir, "Aslında bu bir iade-i ziyaret, çünkü biz temmuz ayında kendisini ziyaret etmiştik. Bugün de kendisi merkezimize ziyarette bulunarak bu ilişkinin güçlendiğini açıkçası teyit etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Özdemir, görüşmede özelikle iki ülke arasında YEE bağlamında neler yapılabileceği üzerinde durulduğunu kaydetti.

Tugi'nin Türkçe dil eğitiminin önemine vurgu yaptığını paylaşan Özdemir, Libya'da bulunan Osmanlı arşivlerinin okunması ve çalışılması için Osmanlı Türkçesiyle ilgili eğitimin gerekliliği konusunun ele alındığını ifade etti.

Kültür Bakanı Tugi, görüşmenin ardından YEE merkezini dolaşarak Türkçe eğitimi verilen sınıfları inceledi.

Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Nisan 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmişti. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında kültür ve sanat alanında mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.