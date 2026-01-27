Haberler

Mısır, Tunus ve Cezayir'den Libya İçin "Üçlü İstişare Mekanizması" toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, Tunus ve Cezayir dışişleri bakanları, Libya'nın bölgesel çekişmelerden uzak tutulması ve çözüm sürecinin Libya-Libya eksenli olması gerektiğini vurguladı. Toplantıda, Libya'da birleştirilmiş bir devlet ve istikrarlı kurumların inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

Mısır, Tunus ve Cezayir dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen "Libya İçin Üçlü İstişare Mekanizması" toplantısında, Libya'nın bölgesel çekişmelerden uzak tutulması çağrısında bulunuldu.

Tunus, Mısır ve Cezayir dışişleri bakanları nezdinde başkent Tunus'ta gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, krizin aşılmasına yönelik ilkeler açıklandı.

Bildiriye göre bakanlar, "Çözümün, hiçbir tarafı dışlamadan Libya- Libya eksenli olması gerektiğini" teyit etti.

Libya'da "tüm unsurlarıyla birleşmiş bir devlet ve istikrarlı kurumlar inşa edilmesi gerektiği" vurgulanan bildiride, sürecin "Libya halkının güvenliğini, refahını ve kaynaklarını korumayı amaçladığı" kaydedildi.

Üçlü mekanizmanın, Libya halkının kapsamlı siyasi çözüm özlemlerini destekleyen bölgesel ve uluslararası çabalara destek verdiği ettiği belirtilen bildiride, "Libyalı taraflar diyalog dilini üstün tutmalı, bölünmüşlükleri aşmalı ve askeri-güvenlik kurumlarının birleştirilmesi yolunda ilerlemelidir." denildi.

Libya'da "bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve halkın beklentilerini karşılanması amacıyla cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin eş zamanlı yapılması" gerektiği de vurgulandı.

Bildiride, Libya'nın güvenlik ve istikrarının "Arap güvenliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğu kaydedilerek, ülkede kapsamlı ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması için Libya'nın farklı bölgeleri arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in katılımıyla "Libya" konulu bir istişare toplantısı yapılacağını duyurmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Libya ile ilgili yapılacak tüm toplantıların ülkenin yetkili ve meşru temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülmesi gerektiği belirtilerek, Tunus'taki toplantıya tepki gösterildi.

Mısır, Cezayir ve Tunus arasında Libya konusunda kurulan Üçlü İstişare Mekanizması 2017'de başlatılmış, 2019'da askıya alınmıştı.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakım yaptığı otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Bakımını yaptığı otobüs sonu oldu! Tonlarca ağırlığın altında kaldı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Bakım yaptığı otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Bakımını yaptığı otobüs sonu oldu! Tonlarca ağırlığın altında kaldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar