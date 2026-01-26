Haberler

Libya'dan, ülkenin temsil edilmediği Tunus'taki toplantıya tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tunus'ta yapılacak Libya konulu toplantıda ülkenin temsil edilmemesine tepki gösterdi ve tüm toplantıların meşru temsilci aracılığıyla yapılması gerektiğini belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tunus, Cezayir, Mısır ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Tunus'ta yapmayı planladığı ve ülkenin temsil edilmediği "Libya" konulu toplantıya tepki gösterdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya ile ilgili yapılacak tüm toplantıların ülkenin yetkili ve meşru temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Tunus'ta bugün düzenlenmesi planlanan, Tunus, Cezayir ve Mısır dışişleri bakanları ile UNSMIL Başkanının katılacağı "Libya" konulu toplantıya işaret edilen açıklamada, "Libya Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla temsil edilmediği herhangi bir toplantı veya istişarenin yapılmasından duyduğu çekinceyi dile getirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in katılımıyla bugün "Libya" konulu bir istişare toplantısı yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı

Ülke diken üstünde! CEO'lardan Trump'a çağrı
Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu

Kayıp genç kızdan acı haber geldi! Dere kenarında bulundu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı

Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! Usta oyuncu bayıldı
Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı

Ülke diken üstünde! CEO'lardan Trump'a çağrı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı