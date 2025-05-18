Libya Hükümeti, Trablus'taki Olaylar Sonrası Rutin Toplantılara Devam Ediyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta yaşanan olayların ardından bakan ve bakan yardımcılarının rutin çalışma ve toplantılarını sürdürdüğünü duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "Hakomitna" adlı platformdan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Halime İbrahim'in, Bakanlığın daire müdürlerinin de katılımıyla bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı binasında düzenlenen toplantıda, Bakanlığın çeşitli birimlerindeki performans ve hizmet kalitesinin artırılması için birimler arasındaki koordinasyonun ele alındığı kaydedildi.

Hakomitna adlı platformdan yapılan açıklamaya göre Kültür Bakanı Mabruke Togi de Trablus'ta düzenlediği toplantıda Bakanlığın çalışmalarını ele aldı. Bakanlık Müsteşarı ve bazı daire müdürlerinin katıldığı toplantıda çeşitli örgütsel ve idari konular görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Maden Bakanlığı, Yerel Yönetimler Bakanlığı, Planlama Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcıları ile yetkilileri de başkentteki olayların ardından rutin çalışmalarını sürdürdü ve çeşitli konuları ele aldıkları toplantılar düzenledi.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi'nin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü. Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.