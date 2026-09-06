Libya'da sabotaj hücresi çökertildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus ve Zaviye kentindeki petrol tesisleri ve elektrik santrallerini kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile hedef alan sabotaj hücresinin çökertildiğini açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığının aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu bir hücreye operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, Trablus ve Zaviye'deki petrol depoları ile bir elektrik santraline kamikaze İHA'larla sabotaj düzenleyen 5 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Çökertilen hücrenin Güney Trablus Elektrik Santrali'ni, çeşitli hayati tesisleri, siyasi ve askeri yöneticileri hedef alma hazırlığında olduğu ve operasyon sonucunda hücrenin bu planlarının boşa çıkarıldığı aktarıldı.

Petrol ve elektrik tesislerine yönelik saldırıların münferit olaylar olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadarki veriler, ülkenin münferit olaylar veya rastgele eylemlerle karşı karşıya olmadığını, aksine tarafları, araçları ve hedefleri çoklu olan; altyapı, enerji kaynakları, petrol ve elektrik tesislerine sistematik şekilde darbeler indiren, geniş çaplı ve birbiriyle bağlantılı bir sabotaj planıyla karşı karşıya olduğunu doğrulamaktadır."

Yürütülen soruşturma kapsamında ülke içinde ve dışında çökertilen hücreyle bağlantılı herkesin istisnasız üzerine gidileceği ifade edildi.

Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde yer alan çeşitli petrol tesisleri ve elektrik santrallerine yönelik ağustos ayı başlarında kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlenmiş, bir dizel tankı ile elektrik santralinde yangın çıkmıştı.

Başkent Trablus'ta da 3 Eylül'de havaalanı yolu üzerindeki petrol depolarına kamikaze İHA ile saldırı düzenlenmiş, yakıt nakil boruları ile iki petrol tankı hasar görmüştü.

Kaynak: AA