Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
Haymana'da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı ile 7 kişinin bulunduğu özel jetin enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi. Enkaz, AFAD ve ilgili ekipler tarafından alandan çıkarıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşırken Haymana ilçesinde düşen özel jetin enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Haymana'ya bağlı Kesikkavak köyü yakınlarında 23 Aralık'ta düşen, içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği özel jetin enkazında yapılan çalışmalar sona erdi.

Bölgede kurulan AFAD Koordinasyon Merkezinden yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Libya ve Fransa'dan gelen ekipler, Türk yetkililerle sahada incelemelerde bulunmuştu.

İncelemelerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında uçağın parçaları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek alandan çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri de bölgeden ayrılmaya başladı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
