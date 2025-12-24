Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan Libya'ya Taziye Mesajı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giden uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Danışman Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub için taziye mesajı yayımladı. Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın Haymana ilçemizde düşmesi neticesinde hayatlarını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, beraberindeki heyet ve mürettebata Allah'tan rahmet; Libya Devletine ve kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Dost ve kardeş Libya halkının bu büyük üzüntüsünü paylaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi, bu acı gününde de Libya'nın yanındayız."

