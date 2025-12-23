Libya Başbakanı Dibeybe: "Ankara'dan Dönüşte Yaşanan Kazada, Genelkurmay Başkanı El-Haddad ve Üst Düzey Askeri Yetkililer Hayatını Kaybetti"

(ANKARA) - Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ankara'dan resmi bir ziyaret dönüşünde yaşanan uçak kazasında Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve beraberindeki üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve arkadaşlarının vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle aldık.

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Al-Fitouri Gharibil Askeri Üretim Otoritesi Direktörü Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı'nın danışmanı Profesör Muhammed El-Asavi Diab ve Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi'ndeki fotoğrafçı, Profesör Muhammed Ömer Ahmed Mahjoub, Ankara'dan resmi bir gezi dönüşünde yaşanan trajik bir kaza sonrasında, samimiyet ve özveriyle ülkelerine hizmet etmiş, disiplin, sorumluluk ve ulusal bağlılık örneği olmuş insanları, askeri kurum ve tüm halk için büyük bir kayıptır.

Kaybettiğimiz kişilerin ailelerine ve silahlı kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah'tan onlara rahmet etmesini, cennete kabul etmesini ve ailelerine ve sevdiklerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz. Biz Tanrı'ya aitiz ve O'na döneceğiz. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur."