Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ve Heyetini Taşıyan Jet Ankara'da Düştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Uçağın enkazına Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri İmalat Kurumu Müdürü Tuğgeneral Mahmud el-Kutavi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed el-Assavi Diyab ve Genelkurmay Medya Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub'u taşıyan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi jet Haymana yakınlarında düştü.

Olaya ilişkin ilk resmi açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya açıklamasında, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır" bilgisiin verdi.

Yerlikaya, saat 23.01'de yaptığı açıklamada, uçağın enkazına Jandarma tarafından Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını bildirdi.

Al-Haddad, Bakan Güler tarafından da kabul edilmişti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Al-Haddad'ı Genelkurmay Başkanlığı'ndaki resmi törenle karşılamış, ardından ikili görüşmeye geçilmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Al-Haddad'ı kabul etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" denildi.

Ziyaret, Libya Tezkeresi'nin TBMM'de kabulünden sonra gerçekleşti

Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay Başkanlığı görevine geldikten sonra Al-Haddad ile yaptığı ilk görüşme, Libya'da konuşlu TSK unsurlarının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilmesinin ardından gerçekleşti.