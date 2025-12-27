Haberler

Libya heyetinin düşen uçağının enkaz alanında çalışmalar tamamlandı

Libya heyetinin düşen uçağının enkaz alanında çalışmalar tamamlandı
Güncelleme:
Ankara'da düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı ve diğer yetkililerin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan enkaz incelemeleri tamamlandı. Kazada toplamda 8 kişi hayatını kaybetti.

ANKARA'da düşen, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile heyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın hayatını kaybettiği uçağın enkazının bulunduğu bölgede incelemeler, 4'üncü günde tamamlandı.

Ankara'da resmi temaslarının ardından Trablus'a dönmek için Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetinin bulunduğu Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi yakınlarındaki Kesikkavak Mahallesi mevkiinde düştü. Kazada mürettebat ile birlikte 8 kişi hayatını kaybetti. Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub'ı cenazeleri bu sabah Libya'ya gönderildi.

Uçağın düştüğü alandaki çalışmalar kazanın 4'üncü gününde de devam etti. Libya ve Fransa'dan gelen ekipler, güvenlik çemberi içinde tutulan enkaz alanında inceleme yaptı. Türk görevlilerin nezaretinde yapılan inceleme yaklaşık 2 saat sürdü. İncelemenin ardından enkazdaki çalışmalar 4'üncü günde tamamlanmış oldu. Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Erdoğan: Kimse engelleyemez
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
