Libya Devlet Yüksek Konseyi, BM Libya Misyonunu meşru kurumlara alternatif oluşturmakla suçladı

Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'na (UNSMIL) "meşru kurumları devre dışı bırakarak alternatif rotalar dayattığı" suçlamasında bulundu.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, UNSMIL'ın izlediği yöntemi düzeltilmesi için doğrudan müdahalede bulunmasını talep etti.

Tekale mektubunda, UNSMIL'ın "meşru kurumları atlayan alternatif rotalar dayatan emsalsiz uygulamalarından" endişe duyduğunu ifade etti.

UNSMIL'ın anayasal ve siyasi referansları aştığına dikkati çeken Tekale, Libya'da siyasi sürecin meşruiyetini 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından aldığını vurguladı.

Tekale, UNSMIL'ın son dönemde paralel organlar (Yapılandırılmış diyalog komitesi gibi) kurarak, üyelerini şeffaf olmayan kriterlerle ve ilgili kurumlarla koordinasyon olmadan seçerek tek taraflı adımlar atmaya başladığını, bunun ise ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, mektubunda "UNSMIL'ın kurumları sürekli olarak dışlaması ve ulusal olmayan projeleri benimsemesi, sürdürülebilir ve barışçıl bir çözüme ulaşma fırsatlarının kalanını kaçınılmaz olarak baltalayacaktır." uyarısında bulundu.

UNSMIL, Libya'da siyasi sürecin işletilmesi ve seçimlerin yapılmasına yönelik belirlediği yeni yol haritası çerçevesinde ülkenin çeşitli bölgelerinden ve kesimlerinden 124 kişinin katıldığı "yapılandırılmış diyalog" toplantıları düzenledi.