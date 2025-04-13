Libya'dan İsrail'in UNRWA Okullarını Kapatma Kararına Tepki

Libya, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı 6 okulu kapatma kararını şiddetle kınadığını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu adımının "uluslararası hukukun açık ihlali, eğitim hakkına yönelik sistematik bir saldırı ve Filistin halkının acılarını hafifletmeye katkıda bulunan BM ve yardım kuruluşlarının çalışmalarının kasıtlı olarak hedef alınması" anlamına geldiği belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te UNRWA'ya bağlı 6 okulu kapatma kararının şiddetle kınandığı açıklamada, UNRWA'nın çalışmalarını baltalama veya insani misyonuna zarar verme girişimlerinin kabul edilemez olduğu bildirildi.

Açıklamada, uluslararası toplum, BM ve BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in barış ve istikrarı baltalayan bu tekrarlanan ihlallerine son verilmesi için yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve acilen harekete geçmeye çağırıldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 8 Nisan'da İsrailli yetkililerin İsrail Güvenlik Kuvvetleri eşliğinde Doğu Kudüs'teki 6 UNRWA okuluna zorla girdiğini bildirmişti.

Lazzarini, "Bu sabah (8 Nisan), Kudüs Belediyesinden İsrailli yetkililer, İsrail Güvenlik Kuvvetleri eşliğinde Doğu Kudüs'teki 6 UNRWA okuluna zorla girdi. Okullara 30 gün içinde geçerli olacak kapatma emirleri verdiler." demişti.