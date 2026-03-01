Libya'dan İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgede askeri gerginliği tırmandırmasına tepki

Libya, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgede askeri gerginliği tırmandırmasının "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, krizlerin askeri yollarla değil, diplomatik kanal ve yapıcı diyalog yoluyla ele alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarıyla bölgede askeri gerginliği tırmandırmasının "kabul edilemez" olduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ün egemenliğinin ihlal edilmesinin de "iyi komşuluk" ilkeleriyle uyuşmadığı aktarıldı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.