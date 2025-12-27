Haberler

Libya Başbakanı Dibeybe: "Soruşturmayı Türkiye ile işbirliği içinde yakından takip ediyoruz"

Güncelleme:
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen Libya askeri heyetinin uçağı ile ilgili soruşturmanın ciddiyetle devam ettiğini belirtti. Törende, hayatını kaybeden askeri heyetin devlet adamları olarak tanımlandığı ve onurlandırıldıkları ifade edildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen Libya askeri heyetinin uçağı ile ilgili soruşturmanın son derece ciddiyet ve sorumlulukla devam ettiğini ve Türkiye ile işbirliği içinde soruşturmayı takip ettiklerini söyledi.

Libya askeri heyetinin naaşlarının başkent Trablus'a ulaşmasının ardından Savunma Bakanlığında askeri tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'in de katıldığı törende konuşan Dibeybe, hayatını kaybeden askeri heyetin sadece askeri liderler değil, bilgelik, disiplin ve sorumluluk duygusuyla özdeşleşmiş devlet adamları olduğunu belirtti.

"Soruşturmanın son derece ciddiyet ve sorumlulukla devam ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde yakından takip ettiğimizi teyit ediyoruz." diyen Dibeybe, hayatını kaybeden askeri heyete Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır dileklerinde bulundu.

Dibeybe, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden törene katılan ve bu acı günde onlarla birlikte olan tüm yetkililere teşekkür etti.

Başkanlık Konseyi Başkanı hayatını kaybeden komutanların rütbelerini yükselterek onurlandırdı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de törende yaptığı konuşmada, Libya'nın en seçkin evlatlarından bir gruba veda ettiklerini dile getirdi.

Menfi, "Onları yeminlerine sadık, disiplinli adamlar olarak tanıyorduk. Onlar yüksek sesli adamlar değil, sağlam işlere sahip adamlardı. Sessizce çalıştılar, sorumluluk üstlendiler ve Allah'a, vatanlarına ve halklarına olan bağlılıklarını korudular. Karşılık olarak Libya'ya ait olma ve ona hizmet etme onurundan başka hiçbir şey istemediler." ifadelerini kullandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, hayatını kaybeden heyetin her bir ferdinin Allah ile yaptıkları ahde sadık kaldıklarını kaydetti.

Menfi, Libya Orduları Başkomutanı sıfatıyla hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil'in rütbelerini yükselttiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonuç olarak diyorum ki bu trajedi bizi birleştirdi, tıpkı daha önce büyük hakikat anlarında birleştiğimiz gibi. Farklı sesler kayboldu ve Libya'nın kalbi, keder, sadakat ve saygıda birleşti."

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
500

