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Zaviye'de İHA Saldırısı: Petrol Tankı Yangını Sürüyor

Zaviye'de İHA Saldırısı: Petrol Tankı Yangını Sürüyor
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Libya'nın Zaviye kentindeki petrol kompleksinde kamikaze İHA saldırısı sonucu dizel tankında çıkan yangın devam ediyor. Ulusal Petrol Kurumu, tekrarlanan saldırılar nedeniyle acil durum ilan etti, rafineride mücbir sebep uyarısı yapıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye Petrol Kompleksindeki bir dizel tankına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırının ardından çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yanan tankın çevresindeki diğer tanklarda da ihtiyati olarak soğutma çalışmaları yapılıyor.

Libya Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, Konseyin "Zaviye'deki petrol tesislerini hedef alan, enerji güvenliğini, ulusal ekonomiyi baltalayan sabotaj ve hedef alma eylemlerini büyük bir endişe ile takip ettiği" belirtildi.

Açıklamada, petrol ve hayati öneme sahip tesislerin "kırmızı çizgi" olduğu ve bunları tehlikeye atmanın devletin güvenliğini ve tüm Libya halkının çıkarlarını etkileyen bir suç olduğu vurgulandı.

Zaviye Petrol Kompleksindeki dizel tankına saldırı düzenlenmişti

Dün akşam saatlerinde de Zaviye'deki petrol tesislerine dronlu saldırı düzenlenmiş ve bir dizel tankerinde yangın çıkmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik tekrar eden saldırlar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini, son 2 günde bu tesislere yönelik 3 kez kamikaze İHA ile saldırı düzenlendiğini, saldırıların devam etmesi durumunda Kurumun, Zaviye Petrol Rafinerisinde mücbir sebep ilan etmek ve rafinerideki faaliyetleri tamamen durdurmak zorunda kalacağı belirtilmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden saldırı sonrası yapılan açıklamada da, bölgedeki silahlı gruplara çatışmaları acilen durdurmaları ve taraflara petrol tesislerinden uzak durmaları uyarısı yapılmıştı.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.

Kaynak: AA
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