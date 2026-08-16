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Libya'da Zaviye Elektrik Santrali'nde patlama: Trablus'ta geniş çaplı elektrik kesintisi

Libya'da Zaviye Elektrik Santrali'nde patlama: Trablus'ta geniş çaplı elektrik kesintisi
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Libya'nın batısındaki Zaviye Elektrik Santrali yakınlarında meydana gelen patlama, başkent Trablus ve çevresinde geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Libya Genel Elektrik Şirketi, birden fazla santral tesisinin devre dışı kaldığını, onarım ve istikrar çalışmalarının sürdüğünü, etkilenen bölgelere kademeli olarak elektrik verileceğini açıkladı. Şirket, kesintiler nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

TRABLUS, 16 Ağustos (Xinhua) -- Libya'nın batısındaki Zaviye Elektrik Santrali yakınlarında meydana gelen patlama, başkent Trablus ve çevresinde geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı.

Libya Genel Elektrik Şirketi cumartesi günü yaşanan kesintinin ardından elektriğin yeniden verilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Patlama nedeniyle birden fazla santral tesisi devre dışı kalırken elektrik şebekesinde kesintiler yaşandı. Şirket, patlamanın nedenini araştırmak ve şebekeyi yeniden istikrara kavuşturmak amacıyla uzman teknik ekiplerin görevlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, etkilenen diğer bölgelere kademeli olarak yeniden elektrik verileceği ve şebekenin normal işleyişine kısa süre içinde dönmesinin beklendiği belirtildi. Şirket, elektrik kesintileri veya aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

Kaynak: Xinhua
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