Libya'da Yerel Seçimler Başarıyla Gerçekleşti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh, Libyalıların 16 Ağustos'ta yerel seçimler için başarıyla sandığa gittiğini, bunun Libya halkının temsilcilerini seçmek için can attığının açık bir işareti olduğunu belirtti.

Tetteh, Libya'daki gelişmelerin ele alındığı BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) toplantıda konuştu.

Libya'da önemli zorluklara rağmen 16 Ağustos'taki yerel seçimler için başarıyla sandık başına gidildiğini belirten Tetteh, bunun için Yüksek Ulusal Seçim Komitesi'ni kutladı ve tüm adayları, seçim sonuçlarını kabul etmeye çağırdı.

Tetteh, "İktidarın yeni seçilen liderlere barışçıl bir şekilde devredilmesini kolaylaştırmaya çağırıyor ve seçmenlerinin güvenini koruyanları, liderliklerinden dolayı tebrik etmek istiyorum." dedi.

Söz konusu seçimlere katılım oranının yüzde 71 olduğunu hatırlatan Tetteh, "Bu, Libya halkının temsilcilerini seçmek için can attığının açık bir işareti. Bazı bölgelerde, 2014'ten bu yana ilk kez seçim yapıldı." diye konuştu.

Öte yandan seçim yapması beklenen tüm belediyelerin bunu başaramadığına da işaret eden Tetteh, bazı bölgelerde seçimleri aksatma girişimlerinin görüldüğünü söyledi.

Doğu ve güney Libya'daki belediye seçimlerinin askıya alınmasının herkesin Libya'nın demokratik gelişimini desteklemeye kararlı olmadığını gösterdiğini belirten Tetteh, bunun siyasi süreçte acil bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunun da açık bir işareti olduğunu kaydetti.

Tetteh, UNSMIL olarak Libya'daki kilit paydaşlarla görüştüklerini, şehirleri ziyaret ederek belediye yetkilileri ve halk ile toplantılar yaptıklarını söyleyerek, bu görüşme ve toplantılarda katılımcıların demokratik özlemlerinin yanı sıra son birkaç yıldaki siyasi gelişmelerden duydukları hayal kırıklığını da dile getirdiklerini aktardı.

Libya halkının, tekrarlanan geçiş dönemleri döngülerinin durdurulması, ülkenin ve kurumlarının birliğinin korunması ve yabancı müdahalelerin durdurulmasını istediğini vurgulayan Tetteh, "Kalıcı bir anayasaya dayalı hesap verebilir bir yönetimi güvence altına almak için siyasi süreçte daha güçlü bir ses talep ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Libya'da yerel seçimler üç aşamada yapılıyor

Libyalılar ilk aşamada (58 kent) belediye meclisi seçimleri için 16 Kasım 2024'te sandık başına gitmişti. İlk grupta Mısrata dışında büyük kentler yer almamıştı.

16 Ağustos'ta ikinci aşama olarak 63 kentte düzenlemesi planlanan seçimlerin güvenlik gerekçeleri nedeniyle sadece 26'sında sandık başına gidilebilmişti.

İkinci aşamada seçim yapılamayan kentler ile 3. aşamada yer alacak kentlerin seçim tarihleri ise henüz belirlenmedi.