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Libya'da Trablus'taki Silahlı Gerginlik Nedeniyle Vatandaşlara Uyarı

Libya'da Trablus'taki Silahlı Gerginlik Nedeniyle Vatandaşlara Uyarı
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Libya İçişleri Bakanlığı, Trablus'taki silahlı gruplar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi. Uçuşlar da Misrata Havalimanı'na yönlendirildi.

Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'ta çeşitli silahlı gruplar arasında yaşanan askeri gerginlik nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Trablus'taki tüm vatandaşlara güvenliklerini korumak için evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Libya el-Ahrar televizyonu ise başkentteki Mitiga Havalimanından ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mitiga'daki uçuşların Misrata Havalimanına yönlendirildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'taki askeri hareketlilik ve artan gerginlik haberlerini yakından izlediğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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