Libya'da Trablus'ta Ateşkes Devam Ediyor

Libya'da Trablus'ta Ateşkes Devam Ediyor
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı, Trablus'ta ilan edilen ateşkesin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Açıklamada medya kuruluşları, paniğe yol açabilecek söylentilerden kaçınmaya çağrıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı, Trablus'ta varılan ateşkesin istikrarlı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hakomitna" platformunda, Savunma Bakanlığının Trablus'ta yaşanan olayların ardından 14 Mayıs'ta ilan edilen ateşe ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, ateşkesin istikrarlı bir şekilde sürdüğü, bakanlığın, ateşkesin devam etmesine yönelik vizyonu tüm düzenli askeri kurumlarla eşgüdüm halinde denetlediği belirtildi.

Medya kuruluşlarının mesleki sorumluluklarını yerine getirerek paniğe yol açabilecek söylentiler yaymaktan kaçınmaya çağırıldığı açıklamada, bakanlığın kamuoyunu resmi kanallar aracılığıyla gelişmelerden haberdar edeceği vurgulandı.

Libya ordusu Trablus'ta toplu mezar keşfetti

"Hakomitna" platformundan, Libya ordusu 444. Tugayının Trablus'ta bulunan toplu mezara ilişkin açıklaması da paylaşıldı.

Ebu Selim bölgesinde Gıneyve milis grubuna ait bir karargahta toplu mezar keşfedildiği aktarılan açıklamada, söz konusu milis grubun çok sayıda mensubunun gözaltına alındığına işaret edildi.

Açıklamada, toplu mezardan 10 cesedin çıkarıldığı ve Kriminal Soruşturma Dairesinin Başsavcılık gözetiminde cesetlerin kimlik tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin (Gıneyve) liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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