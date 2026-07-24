Libya'nın Batısında Kavurucu Sıcaklık: Aziziye'de Termometreler 50 Dereceyi Gösterdi

TRABLUS, 24 Temmuz (Xinhua) -- Libya'nın batısını etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle, başkent Trablus'un yaklaşık 40 kilometre güneybatısındaki Aziziye kentinde sıcaklık 50 dereceye yükseldi.

Libya Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin resmi sayfasında yayımlanan açıklamaya göre Aziziye'deki hava gözlem istasyonunda ölçülen hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşarak temmuz ayı için tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü belirtildi.

Açıklamada, sıcak hava kütlesinin etkisiyle Libya'nın batısındaki geniş kesimlerde sıcaklıkların belirgin şekilde arttığı ve çeşitli bölgelerde 44 ila 49 derece arasında ölçümler yapıldığı bildirildi.

Sıcak hava dalgası, yoğun klima kullanımı nedeniyle elektrik talebini artırarak elektrik şebekesi üzerinde de baskı oluşturdu. Sınırlı üretim kapasitesi ve yaz aylarında artan tüketim nedeniyle birçok kentte planlı elektrik kesintileri uygulandı.

Kaynak: Xinhua