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Libya'nın Batısında Kavurucu Sıcaklık: Aziziye'de Termometreler 50 Dereceyi Gösterdi

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Libya'nın batısını etkileyen şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Trablus yakınlarındaki Aziziye kentinde sıcaklık 50 dereceye ulaşarak temmuz ayı rekoru kırdı. Ulusal Meteoroloji Merkezi, batı bölgelerinde sıcaklıkların 44-49 derece arasında seyrettiğini bildirdi. Artan klima kullanımı elektrik talebini yükseltirken, sınırlı üretim kapasitesi birçok kentte planlı elektrik kesintilerine yol açtı.

TRABLUS, 24 Temmuz (Xinhua) -- Libya'nın batısını etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle, başkent Trablus'un yaklaşık 40 kilometre güneybatısındaki Aziziye kentinde sıcaklık 50 dereceye yükseldi.

Libya Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin resmi sayfasında yayımlanan açıklamaya göre Aziziye'deki hava gözlem istasyonunda ölçülen hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşarak temmuz ayı için tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü belirtildi.

Açıklamada, sıcak hava kütlesinin etkisiyle Libya'nın batısındaki geniş kesimlerde sıcaklıkların belirgin şekilde arttığı ve çeşitli bölgelerde 44 ila 49 derece arasında ölçümler yapıldığı bildirildi.

Sıcak hava dalgası, yoğun klima kullanımı nedeniyle elektrik talebini artırarak elektrik şebekesi üzerinde de baskı oluşturdu. Sınırlı üretim kapasitesi ve yaz aylarında artan tüketim nedeniyle birçok kentte planlı elektrik kesintileri uygulandı.

Kaynak: Xinhua
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