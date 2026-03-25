Libya Dışişleri Bakan Vekili, Rusya'nın Trablus Büyükelçisi ile Akdeniz'de sürüklenen Rus tankerini görüştü

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Rusya'nın Trablus Büyükelçisi ile bir araya gelerek Akdeniz'de sürüklenen Rus doğal gaz tankerinin durumunu değerlendirdi. Görüşmede, tankerle ilgili son gelişmeler ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Bakan Vekili Baur'un Büyükelçi Aganin ile başkent Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Libya açıklarında sürüklenen Rus doğal gaz tankeri ile ilgili son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği kaydedildi.

Rus LNG tankerinin 30 kişilik mürettebatı kurtarılmıştı

Libya Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Kurumu, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ARCTIC METAGAZ" adlı Rus bayraklı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinde patlamalar meydana geldiğini ve tankerdeki 30 kişilik mürettebatın kurtarıldığını bildirmişti.

Kurum, tankerin Sirte Limanı'nın 130 mil kuzeyinde battığını açıklasa da tankerin batmadığı ve Libya'nın batı açıklarında sürüklenmeye devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden dün yapılan açıklamada ise sahil güvenlik birimi ve uzman ekiplerin ülkenin batısında yer alan Zuvvara kenti açıklarında tespit edilen tankerin güvenli bir yere çekilmesi çalışmalarına başladığını duyurmuştu.

Rusya, tankeri Ukrayna'nın vurduğunu açıklamıştı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tankerin, Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla Akdeniz'de saldırıya uğradığı, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında

Fikret Orman gece yarısı apar topar gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda

Bir devir resmen sona erdi
Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı

Ne günlere kaldık! Direk dansı yapan kadını eşi kayda aldı
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri

İşte futbolcu cinayetinin kan donduran görüntüleri
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor

ABD'den savaşı yıllarca sürdürecek İran kararı
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık