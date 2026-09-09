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Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı ülkelerine gönüllü döndü

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Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının ülkelerine gönüllü olarak döndüğü bildirildi.

Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının ülkelerine gönüllü olarak döndüğü bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının, Nijerya hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) işbirliğiyle yürütülen Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) Programı kapsamında ülkeye getirildiği belirtildi.

Dönen Nijeryalıların 169'unun yetişkin, 6'sının çocuk, 5'inin bebek olduğu kaydedilen açıklamada, dönenlerden bir kişinin ise tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Dönenlere gıda, içme suyu ve tıbbi muayene dahil olmak üzere acil insani yardım sağlandığı belirtilen açıklamada, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyanlara ambulans hizmetleri sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, VHR Programı'nın, Libya'da zorlu koşullarda bulunan Nijeryalıların güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak ve topluma yeniden entegrasyonlarını desteklemek amacıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Nijerya hükümetinin, IOM işbirliğiyle yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş Programı kapsamında geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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