Libya'da hükümete bağlı birim ile milis grup arasındaki çatışmada 2 kişi öldü

Libya'nın Zaviye kentinde hükümete bağlı terörle mücadele birimi ile silahlı milis grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın Zaviye kentinde hükümete bağlı terörle mücadele birimi ile silahlı milis grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Trablus'un batısında yer alan Zaviye'deki güvenlik kaynakları, Zil Hilal bölgesinde "Eş-Şurafa" adlı silahlı milis grup ile hükümete bağlı terörle mücadele birimi arasında çatışma çıktığını belirtti.

Libya İlk Yardım Birimi'nin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Zaviye kent merkezinde çıkan çatışmada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kentteki Libya Kızılayı da Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerindeki sivilleri çıkarmak için taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Libya makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz günlerde Zaviye kenti, yerleşim yerlerinde silahlı grupların varlığına karşı düzenlenen protestolara sahne olmuştu.