Tacura açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti
Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura kenti açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Libya Kızılayı ekipleri, yerel savcılığın izniyle kayıp kişiler için arama çalışmalarını sürdürüyor. Son yıllarda Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler nedeniyle Akdeniz kıyısında bu tür olaylar sıkça yaşanıyor.
TRABLUS, 17 Ağustos (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 20 kilometre doğusunda, Tacura kenti açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasının ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Libya Kızılayı'nın Trablus şubesinden yapılan açıklamada, yerel operasyon merkezinden teknenin battığına dair gelen bildirim üzerine kurtarma ekibinin derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi. Yerel savcılıktan alınan izinle başlatılan operasyonlar kapsamında, kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.
Göçmenlerin Libya üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşma girişimlerinin devam etmesi nedeniyle son yıllarda Libya'nın Akdeniz kıyısında çok sayıda benzer olay yaşandı.