Libya Kıyılarında 7 Göçmenin Cansız Bedeni Bulundu

TRABLUS, 22 Şubat (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan Kasr el-Ahyar sahil kasabasında en az 7 göçmen hayatını kaybetti.

Yerel basında cumartesi günü yer alan haberlere göre, Kasr el-Ahyar Polis Karakolu'ndan bir yetkili sosyal medyada yaptığı açıklamada aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu göçmenlerin cansız bedenlerinin dalgalarla kıyıya sürüklendiğini belirtti.

Zorlu deniz koşulları nedeniyle kayıp kişi sayısı henüz bilinmezken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Libya, Avrupa'ya coğrafi yakınlığı ve uzun Akdeniz kıyı şeridi nedeniyle uzun süredir düzensiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası konumunda.

Kaynak: Xinhua