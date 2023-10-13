Libya'da binlerce kişi, Filistin halkına destek gösterisi düzenledi

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye "destek gösterisi" düzenledi.

Başkentte eda edilen cuma namazının ardından Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce Libya vatandaşı, ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Filistin halkına destek verdi.

Göstericilerden Yusuf Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının çağrılarına binaen toplandıklarını ve Mescid-i Aksa davasının tüm Müslümanların davası olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve başka bölgelerde de Filistin halkına yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Ömer, "bu destek gösterisinin Filistin halkı için yapabildikleri en ufak şey olduğunu" ifade etti.

Göstericilerden Suriye uyruklu olan İbrahim de Libya'dan Filistin halkını selamladığını, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kalacağını kaydetti.

İbrahim, "İsteseler de istemeseler de Kudüs Filistin'in başkenti olmaya devam edecek. Geliyoruz inşallah ey Filistin." diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.