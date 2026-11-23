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Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni, Ukrayna'nın Bingazi Limanı ve çevresindeki saldırılarının " Libya'ya karşı savaş ilanı" olduğunu belirtti.

Koni, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Bingazi Limanı ve çevresine düzenlediği insansız deniz aracı (İDA) saldırılarını "terör eylemi" olarak niteledi.

Ukraynalı yetkilileri Libya'yı bir hesaplaşma alanına getirmemeleri konusunda uyaran Koni, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından onaylanan, ilan edilen ve övülen bu terörist eylemlerden tamamen Ukrayna tarafını sorumlu tutuyoruz. Bu eylemler, Libya devletine karşı bir savaş ilanı teşkil etmektedir."

Koni, Libya'nın egemenliğine, ulusal güvenliğine ve kaynaklarına yönelik her türlü ihlalin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Koni ayrıca Libya'nın konuyu Uluslararası Adalet Divanına, BM Güvenlik Konseyine taşıyacağını, ilgili bölgesel ve uluslararası tüm yasal ve diplomatik önlemleri alacağını ifade etti.

Libya'nın doğusunda Bingazi kentindeki limanda demirli bir Rus ordusuna ait gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi dün insansız deniz araçları (İDA) ile hedef alınmış, sağlık kaynakları limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarını paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.

Kaynak: AA