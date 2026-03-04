Libya Başbakanı Dibeybe, kabinede iki bakanlığa daha yeni isimler atadı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kabinede dün yaptığı değişikliğin ardından İnsan Hakları ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Su Kaynakları Bakanlığına da yeni isimler atadı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Cemal Ebubekir Ebukarin'i İnsan Hakları ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Hüsnü Muhammed Uveydan'ı da Su Kaynakları Bakanı olarak atadığı belirtildi.

Dibeybe'nin yeni atadığı bakanlarla Başbakanlık ofisinde bir araya geldiği ve iki bakanlığın gelecek vizyonunun değerlendirildiği aktarıldı.

Başbakan Dibeybe, dün de Kültür ve Bilişsel Gelişim Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığına yeni isimler atanmıştı.