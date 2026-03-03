Libya Başbakanı Dibeybe, Kültür ve Eğitim Bakanlıklarına yeni isimler atadı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Kültür ve Bilişsel Gelişim Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığına yeni isimler atadı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Salim Mustafa el-Alim'i Kültür ve Bilişsel Gelişim Bakanı, Muhammed Abdusselam Karyu'yu da Eğitim Bakanı olarak atadığı belirtildi.

Dibeybe'nin yeni atadığı bakanlarla Başbakanlık ofisinde bir araya geldiği ve iki bakanlığın vizyonu ile gelecekteki çalışmalarının değerlendirildiği aktarıldı.

Başbakan Dibeybe, 18 Şubat'ta hükümetin ilk toplantısında kabinede yapılacak değişiklikleri açıklayacağını belirtmişti.