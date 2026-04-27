Libya Başbakanı Dibeybe, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'i Trablus'ta kabul etti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe ve Yerapetritis görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin yolları ele alındığı belirtildi.

Ekonomik ve ticari işbirliğinin geleceği ile bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, tarafların iki ülke arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürekliliğinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Libya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile de görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında Baur, Yerapetritis'in iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye yönelik yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Baur, iki ülke arasında 1998'de deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin kurulan komitenin etkinleştirilmesi konusunda Yerapetritis ile anlaştıklarını ve komitenin bu yılın ikinci yarısından toplanması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"Buna ek olarak, Libya ve Akdeniz ülkeleri arasında düzensiz ve yasadışı göçü ilgilendiren çok önemli bir konuyu da görüştük." diyen Baur, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini de birçok yönüyle ele aldıklarını aktardı.

Baur ayrıca, deniz taşımacılığı için hattın yeniden açılması konusunda da anlaştıklarını söyledi.

Yerapetritis de açıklamasında, Başbakan Dibeybe ve Baur ile bir arya gelmenin kendisi için bir onur olduğunu ifade etti.

Görüşmelerinde iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin komitenin etkinleştirilmesi konusunu ele aldıklarını kaydeden Yerapetritis, yakın gelecekte Yunan iş adamlarından oluşan bir heyetin Trablus'u ziyaret etmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ayrıca, Trablus ziyareti kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de bir araya geldi.