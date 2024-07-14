Üye Girişi
Haberler

Türkiye ve Libya arasında askeri işbirliği ve tatbikat görüşüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasındaki işbirliği programları ve ortak askeri tatbikat konusunu görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ile Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş da hazır bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasındaki işbirliği programları ile ortak askeri tatbikat konusunu görüştü.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Libya ziyareti kapsamında görüştüğü Başbakan Dibeybe'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaptığı mesajını iletti.

Görüşmede, iki ülke savunma bakanlıkları ve genelkurmay başkanlıkları arasındaki işbirliği ve eğitim programları ile ortak askeri tatbikat konuları ele alındı.

Görüşmeye, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ile Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş da katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Libya temasları kapsamında gün içinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile görüşmüş, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Abdulhamid Dibeybe Metin Gürak Orgeneral Dibeybe Libya Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

 ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title