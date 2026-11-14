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Libya Başbakanı Dibeybe ile AFRICOM Komutanı Trablus'ta askeri işbirliğini görüştü

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Libya Başbakanı Dibeybe ile AFRICOM Komutanı Anderson, Trablus'ta askeri işbirliği ve askeri kurumların birleştirilmesini görüştü. Görüşmede Flintlock 2027 tatbikatının hazırlıkları da değerlendirildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Dagvin Anderson, askeri işbirliği ve "Flintlock 2027" tatbikatının hazırlıklarını görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe ve Anderson, başkent Trablus'ta bir araya gelerek Libya ile ABD arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğini geliştirme imkanlarını ve ülkedeki askeri kurumların birleştirilmesini ele aldı.

Görüşmede, Libya'nın farklı bölgelerindeki askeri kurumlardan unsurların katılımıyla düzenlenecek "Flintlock 2027" tatbikatının hazırlıkları da değerlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Libya Siyasi İşler Kıdemli Danışmanı Jeremy Berndt ve Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin Nemruş'un da görüşmeye katıldığı bildirildi.

Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordudan yapılan açıklamada ise Halife Hafter'in oğlu ve yardımcısı Saddam Hafter'in Sirte'de AFRICOM Komutanı Anderson ile askeri ve güvenlik işbirliği ile "Flintlock 2027" tatbikatının hazırlıklarını görüştüğü belirtildi.

Çok uluslu "Flintlock 2026" askeri tatbikatı, Libya'nın orta kesimindeki Sirte kentinde, ülkedeki askeri taraflar ile 30'dan fazla ülkeden askeri güçlerin katılımıyla nisan ayının ortasında gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA
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