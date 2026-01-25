Libya Başbakanı Dibeybe, BM Libya Misyonu Başkanı Tetteh ile "seçim sürecini" görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve Libya'daki BM Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh ile siyasi yol haritası ve seçim süreciyle ilgili gelişmeleri görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibyebe'nin UNSMIL Başkanı Tetteh ile Trablus'taki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, UNSMIL'ın Libya'daki siyasi sürecin işletilmesi için ortaya koyduğu yol haritası ve seçim süreciyle ilgili son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin, "ülkede yeni geçiş dönemlerinin kabul edilemeyeceğini, Libya halkının meşruiyetini kazanmış ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir yasal çerçeveye dayalı olarak seçimlere gidilmesi gerektiğini vurguladığı" aktarıldı.

UNSMIL Başkanı Tetteh, 21 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyine, Libya'da seçimlerin yapılması ve kurumların birleştirilmesine yönelik yeni bir yol haritası sunmuştu.

Libya'da biri ülkenin batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından 3 yıldan fazla bir süre önce atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.