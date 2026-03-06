Haberler

Libya Başbakanı Dibeybe BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki gerginlikleri ve son gelişmeleri ele aldı. Dibeybe, Libya'nın Arap ülkelerinin hedef alınmasını reddettiğini ve diplomatik çabaların artırılmasının önemini vurguladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda bölgedeki tırmanan gerginliği ve son gelişmeleri ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, bölgede tırmanan gerginliğin güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri ile son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Dibeybe'nin Libya'nın Arap ülkelerinin hedef alınmasını reddettiğini ve BAE'nin egemenlik, güvenlik ve istikrarına olan desteğini vurguladığı aktarıldı.

Tarafların müzakere masasına geri dönmesinin önemini vurgulayan Libya Başbakanı'nın, diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının bölgede güvenlik ve istikrarı pekiştirmeye katkıda bulunacağını ifade ettiği belirtildi.

Al Nahyan'ın ise Libya'nın destekleyici tutumuna duyduğu takdiri dile getirdiği ve BAE'nin Libya ile işbirliğini ve koordinasyonunu sürdürmeyi arzu ettiğini belirttiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
