Libya'nın doğu açıklarında Saint Kitts ve Nevis bandralı bir yük gemisi battı

Güncelleme:
Libya'nın doğusundaki Cebel el-Ehdar kentinin açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu 11 kişilik mürettebat kurtarıldı. Geminin Lübnan'dan yola çıktığı ve ağır yük taşıdığı belirtildi.

Libya'nın doğusundaki Cebel el-Ehdar kentinin 10 mil açığında Saint Kitts ve Nevis bandralı bir yük gemisinin battığı bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Libya Limanlar ve Deniz Taşımacılığı İdaresi tarafından yapılan açıklamada, geminin 11 kişilik mürettebatının kurtarıldığı belirtildi.

Batan geminin Lübnan'daki Sayda Limanı'na doğru gittiği ve ağır makine ile mermer yükü taşıdığı kaydedildi.

Limanlar İdaresine bağlı gemilerin müdahalesiyle kurtarılan 11 kişilik mürettebatının uyrukları hakkında bilgi verilmezken, Malta'ya gönderildikleri aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
